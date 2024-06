Dopo diversi anni di collaborazione, fra momenti esaltanti e altri difficili, l’Atletico di Cortoghiana e Fabio Piras interrompono il sodalizio. E il club minerario è perciò di nuovo alla ricerca di un allenatore.

Pochi giorni fa la società della più importante frazione di Carbonia, militante nel campionato di Prima Categoria (è retrocessa due anni fa dalla Promozione) ha risolto il contratto con il tecnico di Carbonia: è stata una decisione consensuale.

A questo punto l’Atletico di Cortoghiana è già a caccia di un nuovo tecnico della prima squadra e sono già stati vagliati vari profili nel territorio. Con questa decisione la dirigenza sostiene che fosse necessaria dare una scossa all’ambiente.

Dopo la retrocessione, il Cortoghiana si è poi salvato alla penultima giornata. In questa stagione invece partenza molto incoraggiante e l’ipotesi di poter riconquistare la Promozione, poi però sono iniziate delle difficoltà e alla fine il club ha raggiunto la salvezza nelle ultime giornate. Fra gli aspetti da tenere in considerazione, il fatto che l’organico fosse composto da calciatori provenienti da dieci Comuni diversi. L'ambizione è di tornare in Promozione quanto prima.

