Dopo due scudetti consecutivi, per l’Atletico Aipd Oristano arriva il terzo posto ai campionati italiani di pallacanestro organizzati dalla Fisdir, la federazione Italiana sport paralimpici e disputati a Ferrara.

Nella Divisione C21, sindrome di Down, gli oristanesi, campioni d’Italia in carica, hanno conquistato la medaglia di bronzo avendo superato nella finale per il 3° e 4° posto il Basket4ever Formia per 22-6.

Nella semifinale la compagine di coach Mauro Dessì, aveva invece perso con l’Anthropos Civitanova Marche (32-17), poi laureatasi Campione d’Italia.

