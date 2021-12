È una nona giornata di andata che verrà ricordata nel campionato di Serie D regionale di basket. Arriva il primo allungo in vetta dell’Astro (+4 sul quartetto di inseguitrici) che approfitta di una serie di risultati favorevoli.

La costante. È rappresentata dalla capolista che non cede un colpo, superando tra le mura di casa l’Assemini per 58-45. Partita poco spettacolare. I padroni di casa partono meglio e chiudono il primo quarto sul 16-10. Nella seconda frazione gli ospiti difendono con efficacia e rosicchiano qualche punto prima dell’intervallo, chiuso sul 24-22. Al rientro dalla pausa lunga nuovo allungo del quintetto allenato da Gianluca Susini (43-35 al 30’), proseguito poi negli ultimi 10’. Miglior marcatore della gara è Luca Bonacci, con 15 punti.

Le inseguitrici. La prima sconfitta stagionale del San Salvatore Selargius, a domicilio, è per mano di Elmas (78-84). Ospiti che attuano il break decisivo nel terzo quarto, chiuso 55-71, dopo aver già chiuso sul +5 all’intervallo (45-50). Nel finale ecco il recupero selargino che, però, non basta per il riaggancio. Tra i masesi, ottima prestazione di Ibba con 26 punti. Perde anche il Genneruxi, in trasferta contro l’Oristano Basket (80-64 il finale) che così, a sua volta, aggancia la seconda posizione. Oristanesi che prendono in mano la situazione dal secondo quarto in poi, allungando progressivamente il divario a loro favore. Top scorer è Masala, con 23 punti. Nel gruppo al secondo posto si aggiunge anche il Sennori che vince contro il Carbonia per 82-70, dopo un tempo supplementare. Nel corso della gara le due compagini si alternano in testa (27-31 al 20’ e 50-47 al 30’) per poi chiudere al 40’ sul 63 pari. Nell’overtime la formazione di casa è più lucida, portando a casa il successo.

Colpo esterno. Nell’ultima gara del girone bella vittoria della Nautilus Coral Alghero, sul campo del San Sperate, per 56-73. La formazione ospite chiude tutti i parziali a suo favore, ampliando il vantaggio nel corso dei minuti. È algherese anche il miglior realizzatore, Del Rio con 17 punti.

Il recupero. Intanto, mercoledì alle 18.30, si recupera la sfida tra Astro e San Salvatore, sospesa lo scorso 31 ottobre a 7 minuti e 36 secondi dalla fine, sul punteggio di 54-55 per i selargini. Al PalaMellano di Sestu una sfida fondamentale per le posizioni di alta classifica e che si preannuncia piacevole per gli spettatori.

© Riproduzione riservata