Dopo otto giornate del campionato di Serie D regionale di basket, la vetta della classifica è occupata dall’Astro, con 6 vittorie in altrettante gare. Tra queste spiccano quelle contro Genneruxi, attuale seconda, e Sennori. Alla guida Gianluca Susini, coach molto abile a lavorare con i giovani.

New Generation. In estate è nata la nuova “Astro”, che ha visto la fusione in un’unica società della storica Astro, della Scuola Basket Cagliari e dell’Accademia “Pirates” Sestu. Un’unione che ha messo alla luce una prima squadra composta da tanti giovani, prodotti dei vivai delle vecchie realtà, più qualche ragazzo di esperienza. I risultati, dopo le prime giornate, sorridono. “E’ una partenza positiva perché inaspettata”, esordisce Susini, “Siamo partiti per viverla giorno dopo giorno e dare un’opportunità di confronto diretto ai ragazzi che avevano chiuso le giovanili anzitempo, causa pandemia, e non avevano mai avuto la possibilità di giocare a questi livelli. Abbiamo deciso, con la società, di capire cosa potevamo fare e siamo orgogliosi del fatto che il gruppo arrivi dal nostro settore giovanile”.

Alla Scoperta. L’Astro capolista è la sorpresa del campionato, ma Susini sembra non badare troppo alla classifica. “La mia”, puntualizza, “non è una squadra di facile definizione. La stiamo scoprendo giorno dopo giorno e lavoriamo bene. È un gruppo in continua scoperta. Possiamo migliorare in tutto. Siamo partiti per farlo giorno dopo giorno”. Il nucleo è in gran parte del 2001, mentre il giocatore più grande ha 25 anni. “Andiamo avanti”, prosegue, “con grande entusiasmo, passione e disponibilità. Siamo consapevoli di essere in un momento magico, ma sappiamo anche che questo momento può finire”.

Work in Progress. Il lavoro costante e la crescita del gruppo sono le principali preoccupazioni dell’allenatore cagliaritano, con la consapevolezza di vivere un campionato senza una vera dominatrice. “E’ un torneo molto equilibrato, si può vincere o perdere con chiunque. Basta un piccolo calo”. Nessun proclamo, dunque, nonostante il percorso netto di inizio stagione. “L’obiettivo”, conclude, “è provare a fare quello che è il massimo delle nostre possibilità. Tra l’altro, noi dobbiamo recuperare la partita contro il San Salvatore, una delle favorite. Credo, però, che in generale ci sia un livellamento abbastanza marcato. E’ difficile dire chi è favorito in assoluto, non ci sono dei valori così marcati tra le squadre. L’equilibrio credo dia grande interesse al campionato”.

