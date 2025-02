Lo sport che fa crescere, che aiuta a superare le difficoltà, collaborando soprattutto quando il gioco si fa duro. La filosofia del rugby è perfetta come ausilio nello sviluppo pisco-motorio di ragazzine e ragazzini. L’Asd Rugby Sassari lancia un progetto per le scuole del quartiere Latte Dolce.

Protagonisti studenti e studentesse della scuola primaria di via Cilea e della scuola media di via Cedrino che grazie all’attività nelle prossime settimane si approcceranno al rugby - in orario scolastico durante le ore di scienze motorie - come sport fatto di emozioni, grinta e tanto divertimento.

Il progetto nasce dalla volontà del nuovo direttivo della società (che quest'anno ha compiuto 25 anni) di coinvolgere sempre più giovani nella pratica rugbystica, invitandoli a scoprire la disciplina e viverla nella sua dimensione sassarese portandoli pian piano a giocare sul rettangolo verde all’arena del Sole, campo dedicato esclusivamente al rugby con tanto di spogliatoi, tribune, illuminazione e club house dedicata all’immancabile terzo tempo.

In vista di una crescita reciproca e dinamica, oltre che di una proficua e diffusa collaborazione, il progetto dell'Asd Rugby Sassari può contare anche sull’apporto di educatori dell'Amatori Rugby Torres, primo club di rugby nato sul Golfo dell’Asinara e guidato dal fondatore e allenatore Alessandro Pitzoi, tecnico che in prima persona si occuperà di lavorare con bambini e ragazzi e bambine e ragazze di Latte Dolce instradandoli alla palla ovale. Preziosa anche la collaborazione attivata con Matteo Toniolo, tecnico della Federazione italiana, in forza all'Amatori Rugby Alghero.

© Riproduzione riservata