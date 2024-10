Con i suoi tantissimi tesserati nelle diverse categorie, l’Asd Pallavolo Mogoro oltre che un importante compito sportivo, svolge anche un insostituibile ed impagabile ruolo di natura sociale al servizio del paese ma anche per l’intero territorio del Parte Montis. Ed allora, sarà una grande festa quella in programma sabato 12 Ottobre dalle ore 16.30 presso la palestra di Via Dessì, con la società che presenterà alle famiglie, sostenitori, appassionati e sponsor, gli organici di tutte le squadre che saranno impegnate nei diversi campionati regionali nella imminente stagione sportiva 2024-25.

Durante la serata sarà anche presentato tutto lo staff tecnico, mentre successivamente, si svolgeranno due amichevoli: una femminile 1^Divisione Femminile e una maschile con i nostri ragazzi della Serie D Maschile. Al termine dell’evento, ci sarà un bel momento di aggregazione per tutti i presenti. Il sodalizio mogorese invita tutti per conoscere gli atleti e atlete biancoblù e iniziare tutti insieme la nuova annata sportiva.

Sono diverse le formazioni impegnate dall’attività di base agli amatori con la partecipazioni ai tornei ufficiali di serie D maschile, prima divisione femminile, amatori maschile e femminile l’ under 13, 14 e 16 femminile ed il volley S3, attività motoria di base.

