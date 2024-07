Importante trasferta della Asd Dance & fitness di Sinnai a Rimini per i campionati italiani di danza sportiva

La Scuola di ballo Dance and Fitness è nata a Sinnai il 1° settembre del 2000 per opera dei suoi fondatori: Davide Fanti diplomato come maestro di ballo federale e giudice di gara presso l'Istituto superiore di danza sportiva e Claudia Asuni diplomata I.S.E.F. Istituto superiore di Educazione fisica. Tantissimi i successi colti dal 2000 da una scuola, da empre fra le più apprezzate in Sardegna.

In questi giorni la trasferta a Rimini a confronto con le migliori scuole di danza sportiva d'Italia.

