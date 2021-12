Prezioso successo per l’Arzachena nella penultima giornata di andata del campionato di Serie D. Gli smeraldini si sono aggiudicati nettamente il derby contro l’Atletico Uri. Due reti per tempo per i biancoverdi: Sartor al 21’, Pallecchi al 33’, ancora Sartor al 17’ della ripresa e Kacorri su rigore a dieci minuti dallo scadere. Per l’Uri rete della bandiera di Altolaguirre al 41’ del secondo tempo.

Poker anche della Torres con l’Insieme Formia: 4-0.

Sconfitta interna del Muravera nello scontro playoff contro l’Afragolese. Ospiti avanti al 22’ con Longo. Sei minuti dopo il raddoppio di Caso Naturale su azione d’angolo. La squadra di Loi reagisce e al 34’ accorcia le distanze con una conclusione di esterno di Demontis. Nella ripresa, vani gli attacchi dei padroni di casi.

Ancora una sconfitta per il Lanusei, battuto (1-0) dall’Ostia Mare. Rete di Lorusso. Gli ogliastrini hanno raccolto un punto nelle ultime sei gare. Il tecnico Campolo è a rischio: la squadra nel dopo gara non ha parlato.

Non disputate Nuova Florida-Latte Dolce e Carbonia-Aprilia (si gioca il 5 gennaio 2022).

