Nell’anticipo della terza giornata del campionato di Serie D (girone G), l’Arzachena ha ritrovato il successo battendo al “Biagio Pirina” il Cassino. Due a zero il risultato finale per i biancoverdi. Ad aprire le danze al 39’ capitano Bonacquisti con un tiro a “girare” dall’interno dell’area dopo una bella azione manovrata. Nella ripresa, al 26’ gli uomini di Nappi conquistano un rigore per un atterramento da parte di Donnarumma su Bah. Dal dischetto il bomber Sartor non sbaglia. Una vittoria netta e convincente che permette all’Arzachena di agganciare in prima posizione Pomezia e Real Monterotondo in attesa delle gare di domani. L’altro anticipo Portici-Aprilia è terminato con lo stesso risultato (2-0).

Domani in campo le altre sarde: Atletico Uri-Nola (ore 15), Vis Artena-Cos (14.30) e Angri-Ilvamaddalena (14.30).

