Va all’Arzachena il derby del “Ninetto Martinez” di Uri. La squadra i Marco Nappi, con un uomo in meno per più di un tempo, supera (1-3) i giallorossi. Tre punti preziosissimi che permettono ai biancoverdi di portarsi a un punto dalla zona playoff in attesa delle gare di domani. Vittoria quindi ritrovata dopo tre giornate. Seconda sconfitta di fila per l’Uri che ora rischia di essere risucchiata nella zona playout.

Nel primo tempo, al 10’ Fusco salva su conclusione ravvicinata di Masia. Alla mezzora Luca Manca calcia di poco a lato. Al 35’ l’Arzachena passa in vantaggio grazie ad un pallonetto di Gibilterra dall’interno dell’area. Passano appena 4’ e l’Uri pareggia con Aloia su cross di Masia. Al 43’ il direttore di gara, su segnalazione di un assistente, espelle Bonu per un fallo su Ravot. Nel recupero, tiro cross di Fadda, palla sulla traversa.

Nella ripresa, al 15’ l’Arzachena guadagna un rigore per un fallo di mano di Piga all’interno dell’area. Lo specialista Sartor trasforma spiazzando Quesada. Al 39’ la terza rete firmata da Bonacquisti su cross del solito Luca Manca.

Le sfide della domenica

Domani scendono in campo le altre due formazioni sarde. Parte la Cos alle 14, attesa sul campo del Nola. Uno scontro diretto delicatissimo per la squadra di Francesco Loi che punta al quarto successo di fila.

Alle 14.30 l’Ilvamaddalena riceve il Cassino: i biancocelesti sono obbligati a vincere. Nel 2023 non hanno ancora ottenuto un successo. Nel girone di ritorno hanno totalizzato appena tre punti (tre pareggi) in nove gare. Ma il Cassino in trasferta non vince dal 25 gennaio.

© Riproduzione riservata