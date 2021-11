Nuova pesante sconfitta del Muravera che perde anche il derby con l’Arzachena: 3-1 il risultato finale a favore degli smeraldini in gol già al 1’ di gioco con Sartor. Al 35’ il Muravera rimane in dieci per l’espulsione di Arvia. Quattro minuti dopo comunque il Muravera va in rete e pareggio con l’attaccante Sergio Nurchi. Nella ripresa la squadra di Nappi passa in vantaggio al 28’ ancora con Sartor. Al 34’ l’ex Pinna segna il 3-1. Per l’Arzachena tre punti d’oro. La squadra di Nappi va a 14 punti scavalcando lo stesso Muravera in classifica. Un momento davvero difficile per la squadra di Francesco Loi che continua a subire sconfitte e soprattutto gol: sette nelle ultime due gare con la Torres e oggi con l’Arzachena.

