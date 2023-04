Domani si gioca la trentunesima giornata del campionato di Serie D (girone G). Le quattro formazioni sarde hanno necessità di punti. Scende in campo per prima (alle 14) l’Ilvamaddalena che ospita il Pomezia in quello che si annuncia un delicatissimo scontro diretto. I biancocelesti, che inseguono il terzo risultato utile, sono sestultimi, a due punti dalla zona salvezza. I laziali, invece, penultimi ma con appena due punti in meno dagli uomini di Aldo Gardini.

Alle 14.30 è il turno dell’Uri che gioca sul campo dell’Angri, altro scontro diretto per la salvezza. Tra le due formazioni ci sono tre punti di differenza, a favore di Aloia e compagni (reduci da due vittorie di file). L’Angri non vince in casa dal 13 novembre 2022.

Infine, alle 15, chiudono Arzachena e Costa Orientale Sarda. Gli smeraldini, a caccia di punti playoff, fanno visita alla cenerentola Aprilia. Trasferta sicuramente insidiosa. A Tertenia, la Cos deve vedersela contro la Lupa Frascati, quinta forza del torneo. Gli uomini di Francesco Loi intendono riscattare le ultime due sconfitte di fila.

© Riproduzione riservata