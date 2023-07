L'Arbus Costa Verde definisce la difesa in poche ore. Dopo aver raggiunto l'accordo per il ritorno di Ricardo Stechina, italo-argentino classe '91 già in granata tre anni fa, la nuova società guidata dal presidente Luca Garau ha preso anche Gabriele Pancotto, uno dei più noti difensori centrali del calcio sardo con cinquecento presenze in carriera.

Nelle ultime stagioni era capitano del Selargius, ha giocato fra le altre anche con Sant'Elena, Tharros e Ferrini vincendo per tre anni di fila la Promozione (campionato in cui giocherà anche quest'anno ad Arbus): nel 2008 col Sanluri, nel 2009 col Muravera e nel 2010 con la Nuorese.

Per Pancotto, classe '85, sarà la ventunesima stagione in campo e farà parte di un progetto ambizioso, quello dei granata che ripartono con una nuova società e il ritorno di Nicola Agus come allenatore.

