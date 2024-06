Sarà Sos Dimonios Lanusei-Tortolì la finale del torneo giovanile Don Bosco. È un derby infinito, a tutti i livelli. Si sono concluse nel tardo pomeriggio di oggi le semifinali disputate sul campetto dei Salesiani. Una manifestazione storica, organizzata dal comitato festeggiamenti Don Bosco, che a Lanusei si gioca da decenni. Dopo innumerevoli edizioni, la partecipazione è stata allargata ai bambini tra i 6 e gli 11 anni. In semifinale Sos Dimonios Lanusei, guidata da Maurizio Pilatu, ha superato 5-1 l’Idolo Arzana, mentre nell’altra sfida il Tortolì di Dante Piras ha avuto la meglio sul Barisardo con il risultato di 8-2. Le finali si giocheranno venerdì pomeriggio. Oltre a quella per il primo e secondo posto è in programma anche la finalina tra Barisardo e Idolo.

