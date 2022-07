Il Lanusei prosegue la creazione della rosa per la nuova stagione e l'ultimo tassello è un nome di spicco del calcio sardo: Andrea Peana. Il difensore centrale algherese, classe '86, arriva dalla Nuorese dove ha giocato negli ultimi due anni, aiutando i verdazzurri nell'Eccellenza conclusa due mesi fa ad avere la miglior difesa assieme all'Ilvamaddalena poi promossa. Ritrova Mario Masia, nuovo allenatore degli ogliastrini: «Ci ho giocato assieme, la sua chiamata e il fatto che Lanusei si stia affermando come una piazza importante a livello isolano mi hanno spinto ad accettare questa nuova sfida», le prime parole di Peana dopo la firma. «L'intento della società è far bene, toglierci delle belle soddisfazioni e rendere orgoglioso il paese della squadra. Sono una persona che non si tira indietro, la promessa è dare tutto per la maglia».

I nuovi. Peana ha una carriera di tutto rispetto, con tredici presenze in Serie B nel 2007 con la Triestina, la Lega Pro ad Alghero, la Serie C con Arzachena e Crotone e diversi anni in Serie D. Il suo arrivo segue quelli di Federico Caredda (centrocampista originario proprio di Lanusei), Alessandro Piroddi (difensore ogliastrino che Masia ha già avuto all'Idolo) e soprattutto Cosimo La Gorga (portiere alla sua terza esperienza in biancorossoverde). Non saranno gli unici, con la società che punta a resettare tutto dopo la retrocessione di fine maggio. L'inizio degli allenamenti dovrebbe essere lunedì 1 agosto, ma sarà definito a breve. Nel frattempo un grande ex come Muhamed Varela, dodici gol nel 2020-2021 e lo scorso anno avversario col Gladiator, ha firmato per la Reggiana in Serie C, mentre il capitano dell'ultima stagione Alessio Lazazzera è passato al Montespaccato Savoia dove ritrova come allenatore Stefano Campolo.

