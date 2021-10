Il maltempo blocca Lanusei-Carbonia. Il derby sardo del girone G di Serie D non è andato in scena per le condizioni impraticabili del campo Ulestri di Ilbono, sede in cui la squadra ogliastrina ha disputato il primo scorcio di stagione per via del Lixius indisponibile causa lavori di manutenzione. Come da regolamento, l’arbitro e i capitani hanno fatto la ricognizione del campo e al termine è stata presa la decisione di non fischiare l’inizio anche per tutelare l’incolumità dei giocatori. La gara è stata rinviata a data da destinarsi.

