In Promozione si è giocata la dodicesima giornata di andata. Il Lanusei si aggiudica (2-1) lo scontro diretto con l’Atletico Cagliari e va in fuga. Ad Arzana, il Cus Cagliari batte (1-2) l’Idolo ed aggancia al secondo posto la Tharros, vittoriosa (5-0) nell’anticipo di ieri contro il Villamassargia. Si avvicina alla zona playoff il Castiadas di Guido Fenza che supera (3-1) l’ostica Orrolese raggiungendo in quinta posizione la Villacidrese, bloccata (1-1) sul campo della matricola Uta.

Finisce senza reti l’incontro tra Terralba e Pirri. A Cagliari, nel campo di Mulinu Becciu, il Sant’Elena piega (2-1) un mai domo Arborea. Tortolì corsaro (0-1) a Selargius. Bene il Guspini di Cristian Dessì che con un risultato all’inglese (2-0) liquida la pratica Atletico Masainas.

Nel Girone B il Buddusò consolida il primato grazie alla vittoria (0-1) contro un ottimo Atletico Bono. Sale in seconda posizione il Bonorva col successo (1-3) a Sennori. Il Luogosanto travolge (6-0) il Bosa. La cenenerentola Tonara strappa un pareggio (2-2) sul campo dello Stintino. Continua il buon momento dell’Arzachena che rifila tre reti (3-0) al Castelsardo.

In coda preziosa vittoria (1-0) dell’Abbasanta col Siniscola. A Sassari, finisce 1-1 Lanteri-Tuttavista. Infine, l’Ovodda piega (2-1) la Macomerese. Giocata ieri Coghinas-Usinese 0-1.

