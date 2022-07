Il Lanusei ha trovato l'attaccante: Marcos Mainardi. Argentino, classe '93, nella passata stagione aveva già brevemente conosciuto l'Eccellenza sarda. Arrivato a settembre all'Arbus, in poco meno di due mesi era riuscito a segnare quattro gol prima di ricevere la chiamata del Formia, squadra di Serie D poi retrocessa dopo i playout con l'Atletico Uri. «Sono molto contento di tornare in Sardegna e ancora di più in una società come il Lanusei», ha dichiarato Mainardi. «Non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni e raggiungere gli obiettivi prefissati. Ringrazio la società e il tecnico Masia per avermi voluto all’interno di una grande società, darò il massimo per questa nuova maglia». Mainardi è il secondo volto nuovo in attacco dopo l'esterno Gennaro Valentino.

Colpo in mezzo. Mainardi non è l'unica novità di oggi in casa Lanusei. Dalla Villacidrese arriva anche Gianmarco Paulis, centrocampista classe '95: un altro innesto di spessore per i biancorossoverdi. La squadra si ritroverà lunedì primo agosto per iniziare la preparazione, in questi giorni la dirigenza definirà altri accordi.

