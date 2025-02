Sant'Antioco. domenica prossima nella cittadina lagunare arriva la prima in classifica, il samugheo e l'autokens e Calasetta Si prepara ad una sfida importante progettando già il futuro che potrebbe non essere per forza ancorato alla permanenza in prima categoria. Il club fondato nel 2013 e che nel nome include anche il Calasetta giacché offre la possibilità ai ragazzi canazeitali di fare calcio nella vicina città lagunare, è oggi una solida realtà sportiva del Sulcis Iglesiente . Lo staff coordinato dal presidente Francesco Pani annovera oltre 15 dirigenti, 12 tecnici, 200 atleti suddivisi dall’attività di base, primi calci, pulcini, piccoli amici, esordienti, giovanissimi, allievi, juniores, Prima categoria dove la prima squadra, allestita dal ds Mariano Gala, è allenata da Fabio Piras. Fra tre giorni il big match contro la prima in classifica. Ma la dimensione della Prima categoria sta stretta all'Antiochense. Ne è fermamente convinto il presidente onorario Mattia Cane’, primo sponsor della squadra, che progetta il futuro per la società: “Con questa base di giovani e l’esperienza di giocatori storici e pochi ritocchi possiamo riportare il calcio che conta a Sant’Antioco visto anche l’importanza che lo sport ricopre dal punto di vista sociale".

