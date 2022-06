Per l'Antiochense, quarta classificata nel torneo di Prima Categoria, il salto in Promozione sta diventando un pensiero fisso.

La speranza e l’obiettivo. Anche se non dovesse arrivare sul campo ma nelle prossime settimane o tramite ripescaggi oppure acquisendo il titolo di altri club. Dopo un campionato straordinario, iniziato con ben 5 sconfitte consecutive e finito invece con una raffica di vittorie che hanno quasi condotto il club a lottare per la seconda posizione, ora i lagunari guidati dal direttore tecnico Mariano Gala accarezza due sogni: "Se è vero - analizza il manager - che ci piacerebbe conquistare il salto di categoria sul campo e non a tavolino, tuttavia non vediamo nulla di male a procedere secondo le possibilità che ci vengono offerte pertanto fare istanza anche noi di ripescaggio forti della posizione in classifica maturata e ci guardiamo attorno, compatibilmente con le risorse economiche, per rilevare la posizione di società di Promozione che eventualmente volessero accettare fusioni oppure cedere il titolo". Cominciano a insinuarsi già le prime indiscrezioni considerate le condizioni economiche difficili di alcune società del Sulcis Iglesiente.

