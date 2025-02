Finisce senza reti Villasimius-Ossese, anticipo della settima giornata di ritorno del campionato di Eccellenza. Una partita giocata a viso aperto, con entrambe le squadre che hanno cercato di vincerla. Dopo tre sconfitte la squadra di Nicola Manunza ottiene un buon punto. Per l’Ossese è la sesta partita di fila senza successi in campionato. Mercoledì i bianconeri torneranno in campo per l'incontro di ritorno contro il Montespaccato, valido per la prima fase della Coppa Italia nazionale.

Le formazioni iniziali:

Villasimius: Arrus, Zedda, Loi, Magnín, Fernández, Arnaudo, Argiolas, Melis, Oli Oro, Valentini, Beugré. In panchina González, Sanna, Ganzerli, Ragucci, Ghiani, Marci, Floris, Miranda, Igene. Allenatore Nicola Manunza.

Ossese: Carboni, Russu, Ubertazzi, Gueli, Pinna, Porcheddu, Virdis, Sechi, Lisai, Vinci, Munua. In panchina Sechi, Fancellu, Tuccio, Saba, Villa, Bah, Madeddu, Franchi. Allenatore Giacomo Demartis.

Arbitro: Alessio Lazzara di Barcellona di Pozzo di Gotto.

Domani, alle 15, si giocano le altre gare: Barisardo-Monastir (al “Lixius” di Lanusei), Ghilarza-Li Punti, Iglesias-Ferrini Cagliari, Nuorese-Carbonia, Budoni-Calangianus, Taloro Gavoi-Alghero e Tempio-San Teodoro Porto Rotondo.

