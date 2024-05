Il Cus Cagliari è promosso in serie A Èlite, ha concluso al primo posto il girone A della serie A1. Sfuma invece all’ultima giornata, per il secondo anno consecutivo, la promozione della Juvenilia Uras.

L’Amsicora si riprende la vetta della classifica nella Élite maschile, e mette nei pasticci la Ferrini, e si avvicina al primato anche nella Élite femminile.

Serie A Élite maschile

Il derby del “Maxia” ha detto Amsicora che ha battuto la Ferrini 2-1. Il pareggio della Tevere consente alla squadra di Tisera e Giuliani un nuovo sorpasso e il primo posto a +1 dai romani. Lo scontro diretto è sabato prossimo a Roma. La Ferrini ha un solo punto di vantaggio sulla penultima, Reggio Emilia, sabato scontro diretto al Maxia.

Nel derby l’Amsicora è passata in vantaggio con Giuliani al 14’, la Ferrini ha pareggiato al termine della terza frazione con Perez, imbeccato da Edris. Rete della vittoria di Gonzalez al 50’.

Serie A Élite maschile

La contesa tra Amsicora e Ferrini si è spostata a Ponte Vittorio. Stesso esito, l’Amsicora ha vinto 3-1, e approfittando del turno di riposo del Valverde si porta a -2 dal primo posto occupato dalle siciliane.

La protagonista è stata Maryna Vynohradova, che ha aperto le marcature all’8’ e raddoppiato nella seconda frazione. Dopo l’intervallo tris di Meridione, poco dopo la Ferrini accorcia con Granatto e riprende fiducia, ma non va oltre tre corti non sfruttati.

Serie A1 maschile

Il Cus Cagliari è in festa per la promozione nella Élite. Doveva vincere segnando tante reti e sperare che il Bondeno ne facesse almeno una in meno. Non c’è stato bisogno di calcoli, il Cus ha vinto 8-5, il Bondeno ha solo pareggiato. Protagonista assoluto l’egiziano Gadelkarim che ha segnato sette delle otto reti, diciassette nella stagione e capocannoniere del girone A. L’ottava rete è di Russo. Conclude al terzo posto l’HT Sardegna, vincendo 3-1 manda in A2 la pluriscudettata HC Roma. Reti di Serra, Gobran e Tomasi.

Nel girone B la Juvenilia Uras perde 8-5 a Genova con la Superba e rimanda i sogni di gloria alla prossima stagione. Approfittando della sconfitta, il Bonomi battendo il Valverde sorpassa e torna in Élite dopo una stagione. A Genova a segno Soukup e quattro volte Rizwan, capocannoniere della A1 con 18 reti.

