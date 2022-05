L’Amsicora vince e torna in testa alla classifica della serie A1 femminile. Il nuovo sorpasso è reso possibile grazie alla vittoria sull’HP Milano per 2-1 ed alla contemporanea sconfitta interna dell’ex capolista Lorenzoni. La Ferrini, sconfitta 4-2 dall’Argentia, scivola dal terzo al sesto posto, ma resta in zona Top Level, riservata alle prime sei.

All’Amsicora evidentemente il ruolo di chi insegue resta stretto. Dopo la sconfitta nel derby e il sorpasso della Lorenzoni il calendario le ha offerto una chance appetibile. Ma contro la penultima in classifica non è stato così facile. Prime due frazioni all’attacco, quasi un assedio, ma la numero uno avversaria le prende tutte. Quando, dopo il riposo, Vynohradova sbaglia un rigore la partita sembra segnata. Invece tutto si sblocca con il vantaggio di Ceratto. Non c’è tempo di esultare, Milano pareggia su rigore. Nemmeno le lombarde possono dire di avere scampato il pericolo, su corto Scarpa segna il vantaggio definitivo dell’Amsicora. Successo che non ha corso pericoli nell’ultima frazione.

La Ferrini ha vissuto mezzora nell’illusione di compiere l’impresa di battere l’Argentia campione d’Italia in carica. Subito in svantaggio ha rimontato e sorpassato con Cabrejas e un corto di Barbera. Tutto nel primo quarto. Dopo l’intervallo il pari dell’Argentia, che in virtù di maggiore precisione in attacco segna altre due reti, che condannano la squadra di Maria Alacid.

Domenica prossima l’Amsicora riposa, mentre la Ferrini gioca in Sicilia contro il Valverde un altro scontro diretto.

CLASSIFICA. Amsicora 24, Lorenzoni Bra 22, Torino Universitaria 20, Argentia e Butterfly Roma 19, Ferrini 18, Valverde 15, HP Milano 7, San Saba Roma 2.

