L'Amatori Capoterra saluta i suoi tifosi affrontando la capolista. Sabato, alle 16.30, al Comunale di Via Trento, il XV di Garau e Ambus affronteranno lo Stade Valdotain, prima nel girone 1 del campionato nazionale di Serie B.

Nell'ultimo turno, datato 6 aprile, l'Amatori vinse 29-17 sul Cus Milano, mentre lo Stade perse 15-13 a Ivrea.

Gli ospiti non posso distrarsi, perchè il Cus Genova, secondo, è distante una sola lunghezza, mentre il Capoterra, quarto, vuole superare allo sprint il Rho, che per un punto è terzo davanti ai giallorossi.

All'andata, la capolista si impose a domicilio per 36-12.

Dirige il signor Simone Sironi di Roma.



Le partite dell'ultima giornata: Amatori Capoterra-Stade Valdotain (sabato), Cernusco-Rho, Cus Genova-Pro Recco, Cus Milano-Varese e Savona-Ivrea (domenica).



Classifica: Stade Valdotain 68; Cus Genova 67; Rho 53; Amatori Capoterra 52; Cus Milano 42; Ivrea e Cernusco 41; Varese 27; Pro Recco 20; Savona 14.

