Il pilone argentino Matias Ferrario e il terza linea sudafricano Eddie Brand; l'esterno/ala Andrea Buondonno e il pilone Zied Chaanabe, il trequarti/centro Antonio Laperuta e il tallonatore Engjel Makelara. Sono i sei nuovi arrivi dell'Amatori Alghero per il campionato nazionale di Serie A di rugby. A questi, si aggiunge una vecchia conoscenza dei tifosi algheresi, il mediano di mischia Tafa Di Stefano, già visto sul manto erboso del campo di Maria Pia nel 2021/22.

E' un mercato interessante quello della compagine algherese. Interessante, ma non concluso, visto che già si parla di altri due colpi in via di definizione.

