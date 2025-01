Archiviata la pausa per le festività natalizie, il campionato nazionale di Serie B di rugby parte domani con l'anticipo della nona giornata del girone 1 tra Stade Valdotain e Amatori Capoterra.

L'appuntamento è alle 15, al campo comunale di Sarre (arbitra il signor Andrea Ghisalberti di Bergamo).

I padroni di casa, neopromossi, hanno iniziato alla grande la stagione, con sei match vinti (nell'ultimo appuntamento del 2024, 27-8 contro Ivrea) e solo due persi, per un secondo posto di prestigio.

I capoterresi sono invece quarti a pari punti con il Cernusco e a sette dai valdostani, con cinque vittorie (l'ultima, 20-19 in casa del Cus Milano) e tre sconfitte. Unica assenza per i coach Garau e Ambus sarà ancora Paolo Ferrarese.

