Seconda vittoria consecutiva per l'Amatori Capoterra, che batte 26-7 l'Ivrea nel match valido per la quinta giornata del girone 1 del campionato nazionale di Serie B di rugby.

Nel primo tempo, concluso sul 13-0, meta di Celembrini trasformata da Aru, che ha poi timbrato altri due piazzati. Nella ripresa, metà di Stara trasformata da Aru, che mette altri due calci tra i pali.

“E' importante aver vinto due partite di seguito, questa con più tranquillità. Il grosso lavoro del pacchetto di mischia e la buona finalizzazione dei tre quarti ci ha permesso di portare a casa la partita”, dichiara il coach Alejandro Eschoyez. “Si poteva sicuramente fare di più, ma è già un buon inizio abituarci a vincere soprattutto in casa. E' importante anche che ci sia stato un impegno della squadra al 100%. Abbiamo fatto debuttare altri ragazzi giovani e questa è un'altra cosa importante per il nostro progetto”, prosegue il tecnico argentino.

“E’ un passo in più. E anche le prime due partite, perse con risultati abbastanza ampi contro due squadre forti, ci hanno insegnato tanto”, conclude Eschoyez.

© Riproduzione riservata