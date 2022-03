“ stata partita un po' strana. Ci hanno messo subito in difficoltà con un intercetto fortunato al 2' e abbiamo passato un primo tempo un pò in confusione”. Inizia così la lettura del match, che domenica l'Amatori Rugby Alghero ha pareggiato 17-17 sul campo del TkGroup Settimo Torinese nel campionato di Serie A, da parte dell'allenatore-giocatore Giovanni Marchetto, che sottolinea la “gran reazione dei ragazzi nel secondo tempo, hanno dimostrato di voler vincere a tutti i costi. Abbiamo pareggiato, ma da come si era messa, pareggiare in trasferta va benissimo”. Il risultato è maturato grazie a una punizione di Joshua May nel primo tempo e alle mete di Leandro Cataldi e del tongano Vaingalo Fine trasformate dallo stesso calciatore.

Grande entusiasmo. “Il momento è molto positivo”, prosegue Marchetto, “Noi un mese fa ci eravamo dati l'obiettivo di vincere queste tre partite fondamentali. Due vittorie e un pareggio in trasferta sono comunque un risultato molto positivo. Siamo entusiasti e la squadra è fiduciosa e carica per le prossime sfide”.

E la prossima sfida è durissima, sul campo dell'imbattuta capolista Cus Torino. “Puntiamo a fare una grande prestazione, per fare vedere che quello che abbiamo fatto finora non è un caso”, chiosa Giovanni Marchetto.

