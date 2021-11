Dopo la vittoria sul campo del Cus Genova, l'Amatori Rugby Alghero ha collezionato tre sconfitte consecutive in Serie A. Il penultimo posto non può soddisfare i catalani, che domenica, alle 14.30, ospiteranno il Rugby Milano a Maria Pia.

L'inizio di stagione. “Abbiamo iniziato la stagione con molto entusiasmo, sia dai nuovi, sia da chi già era qui. Ma non è semplice ricominciare con un cambio così ampio della rosa”, spiega l'allenatore-giocatore Giovanni Marchetto. “Nelle prime partite, tanti giocatori dovevano integrarsi. Nonostante questo, l'attitudine dei ragazzi è sempre stata positiva, con la propensione a stare uniti e s remare nella stessa direzione. L'obiettivo è creare un gruppo vincente”.

Domenica arriva Milano. “Ci servirà una grossa prestazione a livello aggressivo. Dobbiamo subito far capire che questa è casa nostra e qui non si passa. Abbiamo lavorato molto su questo in settimana. In uno sport di combattimento come il nostro, è fondamentale l'aggressività. In difesa dobbiamo puntare molto su questo”, chiosa il tecnico algherese.

