Dimenticare l'uscita di scena dalla Coppa Italia Promozione è l'obiettivo dell'Alghero di Gian Marco Giandon che ora potrà concetrare tutte le sue nergie nel campionato. Un percorso sinora un pò altalenante per gli algheresi che hanno racoclto due vittore, altrettanti e pareggi e una sconfitta, per un totale di otto punti in classifica.

Al Pino Cuccureddu i giallorossi affronteranno, domenica 29 ottobre alle 15, il Fonni, penultimo in classifica con soli due punti. Una partita comunque che può regalare emozioni.

«È una gara importante quella di domenica. Il campionato, abbastanza livellato fino a questo momento, sta per entrare nel vivo. Dobbiamo iniziare a dare una direzione precisa e decisa al nostro percorso», ha dichiarato Giandon.

