L'Alghero riparte. L’Anfiteatro Ivan Graziani di Maria Pia ha ospitato la presentazione delle formazioni, dalle giovanili alla Prima squadra nella Notte giallorossa. In tanti hanno voluto partecipare all'appuntamento organizzato dal sodalizio algherese, condotto dal giornalista Carlo Branca con la madrina Sara Piccinini.

Sono stati chiamati sul palco tutti i giocatori giallorossi, dai Piccoli Amici ai Primi Calci e Pulcini, dagli Esordienti agli Allievi e alla Juniores, fino alla squadra Under 13 Elite campione d’Italia, premiata dal coordinatore tecnico del settore giovanile del Cagliari Oscar Erriu, che ha regalato al sindaco Mario Conoci e al presidente giallorosso Andrea Pinna le maglie del Cagliari di Marco Mancosu e Leonardo Pavoletti.

Poi, riflettori puntati sulla prima squadra, tra conferme (con in testa capitan Stefano Mereu) e volti nuovi (come bomber Giuseppe Meloni), con lo staff tecnico guidato dall’allenatore Gian Marco Giandon, il presidente Pinna e il direttore sportivo Alessandro Piras.



Ecco la rosa della Prima squadra,

Portieri: Mattia Marcomini, Matteo Marrosu, Alberto Pittalis e Antonio Sechi;

Difensori: Mattia Cherchi, Francesco Dore, Francesco Manunta, Antonio Masala, Giacomo Pinna, Gabriele Sanna, Roberto Sini e Marco Urgias;

Centrocampisti: Fabrizio Alberti, Paolo Carboni, Matteo Fois, Luca Giorgi, Stefano Mereu, Giuseppe Mula, Francesco Pastore, Flavio Sasso e Giuseppe Stumpo;

Attaccanti: Joel Baraye, Marco Carboni, Giuseppe Meloni, Alessandro Mura, Manuel Sanna, Baba Seck, Alessandro Troisi e Federico Troisi.

Staff: allenatore Gian Marco Giandon, vice allenatore Gabriele Dore, massaggiatore Vittorio Dalerci, dirigente accompagnatore Sandro Olivieri.

