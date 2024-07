La Tharros ha confermato l'allenatore Antonino Lai. La società si propone l'immediato rilancio dopo l'amara retrocessione in Promozione maturata con la sconfitta ai playout contro il Carbonia. Una stagione sfortunata con una retrocessione che forse nessuno poteva prevedere a inizio campionato. La conferma di Lai significa che la squadra aveva comunque giocato buone gare cadendo nelle ultime giornate del torneo.

Una squadra dal passato glorioso non può che puntare in alto, recuperando almeno l'Eccellenza dopo le tante stagioni giocate in Serie D in un passato però piuttosto lontano.

