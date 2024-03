L’Accademia pugilistica di Sarroch è la prima società in Sardegna nella classifica di merito del 2023: inoltre il settore giovanile dell’associazione sportiva guidata dal presidente Ottavio Martis si posiziona all’ottavo posto tra le 3200 società presenti sul territorio nazionale.

Non smette di stupire l’Accademia pugilistica di Sarroch, che da anni, ormai, miete successi a livello nazionale.

Dopo aver ottenuto la Stella di bronzo al merito sportivo per i risultati conseguiti di recente, la società pugilistica di Sarroch si prepara ad organizzare i Campionati regionali schoolboy-junior 2024.

Nei giorni scorsi, intanto, sono arrivate importati conferme dai giovani pugili cresciuti nella palestra di Via al Mare: ai campionati regionali, per Mattia Vacca è arrivato il titolo di campione sardo per Gabriele Fadda quello di vice, terzo posto invece per Simone Palla.

Durante la 2 giorni di incontri di Sparring-io, ottima prestazione anche di Gabriele Massa, che porta a casa una preziosa vittoria nella sua prima uscita nella categoria Youth.

Per il presidente Ottavio Martis non ci sono segreti dietro l’ascesa dell’Accademia pugilistica tra le più importanti società italiane: «Siamo uno splendido gruppo, i risultati di questi anni sono il frutto dei sacrifici prima di tutto dei ragazzi e dei tecnici che quotidianamente lavorano in palestra, ma anche delle famiglie dei nostri giovani pugili, sempre pronte a supportarci».

