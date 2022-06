La seconda edizione dell'Accademia Open-Trofeo Florgarden entra nel vivo. Il torneo sui campi dell'Accademia Tennis Sassari (4mila euro di montepremi) prevede le finali venerdì 1 (femminile) e sabato 2 luglio (maschile), ma la lotta e la passione si è vista fin dai primi punti, con la discesa in campo prima dei Quarta Categoria e poi dei Terza. Sono 148 i tennisti in lizza.

Nel tanellone femminile spicca Corinna Dentoni. La toscana (classificata 2.3, tesserata per il Ct Bari ed ex 132 delle classifiche mondiali) è la testa di serie numero 1 e torna a Sassari per vendicarsi sportivamente di Barbara Dessolis (2.4 del Tc Cagliari e attualmente 1145 Wta) che la battè in finale nella prima edizione. In corsa per la vittoria anche Marcella Dessolis (2.5, Tc Cagliari), seguita dall'argentina compagna di circolo Candela Bugnon (2.7) e le 2.8 Roberta Sechi e Carolina Cicu.

Il tabellone maschile è guidato da Giuseppe La Vela (2.2 tesserato per il Tc Terranova e 1456 Atp). Insidiato dal pariclassifica Giulio Colacioppo (Country Club Voghera). Alle loro spalle scalpitano Matteo Masala (2.5, Tc Terranova), Andrea Calcagno (2.6, Tc Moneta, finalista nella prima edizione, sconfitto da Michele Fois) e i 2.8 Marco Pinna e Andrea Cherchi (entrambi della Torres Tennis).

