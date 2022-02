Il Carbonia continua ad andare in gol, ma ne incassa ancora tre: finisce infatti 3-1 per la Vis Artena la trasferta dei minerari nel Lazio. La squadra di David Suazo ha incassato l'1-0 nel primo tempo con Di Vico di testa, poi ha saputo reagire nella ripresa con una rete in tuffo di testa in acrobazia di Russu, ma come spesso sta capitando (ed è successo pure con l'Afragolese domenica) il Carbonia non sa tenere il risultato: subito dopo è andato in gol Lucchese e al minuto 83 la rete di Mastropietro. Complessivamente buona la prova dei biancoblù, ma qualcosa è mancato a cominciare dai punti che non smuovono un classifica che vede il Carbonia sempre ultimo.

© Riproduzione riservata