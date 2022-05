In casa Iannas Virtus Cagliari è iniziato il conto alla rovescia in vista degli spareggi di Roma, in programma da venerdì a domenica. In palio c’è un posto in uno dei concentramenti nel quale si decreteranno le formazioni che prenderanno parte alla prossima A/2.

La vigilia. Forte di una fase regionale dominata e da una buon periodo di preparazione agli spareggi, coach Fabrizio Staico è sereno in vista del doppio confronto sul neutro romano del “PalaRinaldi”. “Arriviamo - conferma Staico - con tranquillità e grande umiltà. Ci siamo concentrati esclusivamente su di noi, sul migliorarci e soprattutto su come limitare le avversarie”.

Le avversarie. Un triangolare nel quale non esiste un domani. Le cagliaritane si ritroveranno a giocare contro due formazioni, Team Rainbow Viagrande e Granda College Cuneo, dall’identità ben precisa. “Cuneo – commenta Staico - è una squadra giovane, talentuosa. La sua forza è sicuramente il contropiede e la grande difesa. La Rainbow in certi reparti è senz’altro più matura. Completa nei vari reparti è senz’altro una delle squadre più competitive che si candida a pieno merito per avere un posto nel prossimo campionato di serie A2 femminile”.

La carica. La Virtus arriva all’appuntamento con tutto il gruppo a disposizione. Anche l’inserimento dell’ultimo acquisto, la polacca Niedzwiedzka procede per il verso giusto. “Faremo del nostro meglio – conferma Staico - abbiamo la carica giusta. Andremo a giocarcela con umiltà, ho tutte a disposizione e anche la polacca si sta integrando alla grande”.

Lo spareggio. Il triangolare prenderà il via oggi, con la sfida tra le siciliane del Rainbow e le piemontesi del Granda College. Domani in campo la Iannas Virtus, alle 20, contro la Rainbow, mentre domenica chiusura contro il Granda College, alle 16.

