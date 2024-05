È la Virtus Cagliari a imporsi nella gara di andata della semifinale per la promozione in serie A/2 femminile. Superata, al palaVirtus di via Pessagno, il Pontevico Basket con il punteggio di 46-38. Una Virtus superiore nei primi due quarti, con la compagine lombarda che ha sofferto tantissimo la pressione, il gioco e i canestri delle padrone di casa. Dopo il riposo, con le cagliaritane che hanno sempre avuto tra le mani le redini del match, è venuto fuori il Pontevico, mettendo in difficoltà le virtussine. Da valutare, invece, le condizioni di Carla Lucchini, uscita nei primi 20’ per un problema alla spalla, da verificare meglio nei prossimi giorni.

La gara. E’ una Virtus con il turbo quella vista nei primi due quarti. Corsa, determinazione e soprattutto precisione al tiro, consentono alle ragazze allenate da Fabrizio Staico di chiudere la prima frazione sul 16-9. Nel secondo periodo la Virtus rimane concentrata e scappa via (21-9). Al riposo lungo la Virtus chiude così in testa sul 30-17 con Carla Lucchini che, però, è costretta a lasciare il campo. L’avvio di terzo periodo non è dei migliori per le ragazze allenate da coach Fabrizio Staico; la compagine lombarda sfrutta qualche incertezza difensiva delle padrone di casa e si porta a -4 (30-26). Dopo 4’ dall’inizio del quarto è Lussu a trovare il primo canestro del periodo che spiana la strada ad una reazione della Virtus firmata anche da Corda, fino al +12 del 30’ (39-27). Negli ultimi 10’ viene fuori la stanchezza. Pontevico appare più in palla anche se in attacco sembra avere ancora le polveri bagnate. Si riavvicina (39-33 al 33’ e 41-35 al 37’), ma nel finale è ancora Lussu a riportare la Virtus a +11 (46-35). Divario ridotto nell’ultimo minuto a +8 dopo una bomba da 3 mandata a bersaglio da Racchetti. Tra una settimana la gara di ritorno, a Pontevico, con le cagliaritane che ripartono dal +8 della gara di andata.

I tabellini.

Virtus Cagliari - Pontevico Basket 46 - 38

Virtus Cagliari: Lussu 14, Vargiu, Lucchini 3, Pasolini, Corda 15, J. Valtcheva, Rabcuck 2, Podda, Pinna, Pellegrini Bettoli, D. Valtcheva 12, Anedda. Allenatore: Staico.

Pontevico Basket: Visigalli 6, Racchetti 7, Sbarra, De Cristofaro 4, Bernardelli 3, Catterina 1, Adami, Vida 2, Mazzanti, Rossi 8, Pintossi 7. Allenatore: Doldi.

Arbitri: Leonardo Marcelli e Claudio Marconetti.

Parziali: 16-9; 14-8; 9-10; 7-11

