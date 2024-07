La Virtus Cagliari inizia a battere i primi colpi. Per ben figurare al ritorno nel campionato di Serie A2 Femminile di basket, il presidente Paolo Pellegrini sta lavorando sul mercato con l'obiettivo di regalare a coach Staico un roster in grado di mantenere la categoria.

La formazione biancoblù, con tutta probabilità, ripartirà dal blocco di giocatrici fatte in casa. Tra queste dovrebbero esserci la capitana Laura Pellegrini, Giada Podda, Elena Pasolini e Ania Gallus. Una defezione pesante, invece, sarà quella della playmaker Giulia Corda, che volterà in Repubblica Ceca per ragioni di studio.

Per quanto riguarda i nuovi innesti, il primo obiettivo del club di via Pessagno dovrebbe rispondere al nome di Mounia El Habbab, ala/pivot in uscita dal San Salvatore Selargius (10,8 punti e 6,4 rimbalzi di media nell'ultima stagione) che non ha fatto mistero della volontà di restare nell'Isola.

Alla voce straniera, invece, il profilo scelto dovrebbe essere quello di Tea Peric, ala bosniaca con dei trascorsi a Vicenza, Livorno e Firenze tra A2 e Serie B. Il terzo innesto, invece, dovrebbe arrivare in cabina di regia.

