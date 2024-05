Ultimi scampoli di stagione per le compagini impegnate nei tornei regionali di basket. Il clou del weekend è rappresentato dall’impegno della Virtus, nella gara di ritorno di semifinale per la Serie A/2 Femminile.

Serie B Femminile. La compagine allenata da Fabrizio Staico, dopo la vittoria della gara di andata per 46-38, andrà a far visita al Pontevico, nel bresciano. L’incontro è fissato per domenica, alle 16.30. La Virtus partirà dal +8 ottenuto nella sfida tra le mura di casa. Un tesoretto che sarà prezioso nell’impegno di ritorno, nel quale le virtussine, però, non dovranno fare conti e scendere comunque in campo per vincere. Qualora le cagliaritane dovessero passare il turno, andrebbero ad affrontare la vincente dell’altra semifinale, nel quale sono impegnate Puianello Basket Team e Melsped Padova.

Divisione Regionale 2. Ultimo atto del campionato. Domenica, a Terralba, campo neutro, Carloforte e Arzachena si giocheranno il titolo regionale di categoria. I carlofortini, al Sud, hanno superato in finale il Mogoro dopo 3 partite combattutissime. Arzachena, invece, ha vinto la Final Four battendo in finale l’Aurea Sassari. Entrambe le finaliste, assieme a Mogoro, hanno acquisito il diritto a partecipazione alla prossima Divisione Regionale 1. Il quadro completo delle gare del weekend. Finale Regionale, a Terralba: Carloforte-Arzachena, domenica ore 18 (arbitri Laconi e Frau). Coppa Primavera (ultima giornata): Basket Quartu-Condor Monserrato, domani ore 18; Poetto Gruppo Ena-Sinnai, domenica ore 20.

© Riproduzione riservata