Nuovo appuntamento di fronte al pubblico amico per la Sardegna Marmi Cagliari, che sabato pomeriggio (ore 16) al PalaRestivo, affronterà il Basket Foxes Giussano nel quinto turno della Serie A2 Femminile.

Il successo (secondo in stagione) ottenuto sette giorni fa contro Moncalieri, ha rinforzato l'autostima della formazione allenata da Fabrizio Staico, determinata a sfruttare ancora il fattore campo per mettere altri punti fondamentali nella corsa salvezza.

Giussano si presente a questa sfida dopo aver perso in casa contro Empoli, ma ha dalla sua un organico interessante. La guida è quella di Monica Stazzonelli, ex giocatrice del Pool Comense che per tanti anni ha dominato il basket femminile italiano ed europeo. Da tenere in considerazione Ilaria Bernardi, guardia dalla mano calda, mentre sotto le plance sorvegliata speciale sarà Maria Szajtauer, coadiuvata dall'ex San Salvatore Selargius Laura Reani.

«Giussano è una squadra molto particolare, che potrebbe dare fastidio, ha giocatrici sia giovani che veterane con esperienza e questo, per loro è certamente un punto di forza loro», fa notare l'ala/pivot Mounia El Habbab, «noi invece dobbiamo continuare a migliorarci, così come stiamo facendo partita dopo partita, non pensare troppo a classifiche ma scendere in campo e giocarci ogni singolo pallone. Siamo in fase di rodaggio», aggiunge, «la squadra è nuova e alcune giocatrici si affacciano per la prima volta in questo campionato. Vedo però l’impegno da parte di tutte nel ottenere risultati e sono sicura che ognuna di noi quando verrà tirata in causa, come già accade, continuerà a dare il 100%».

© Riproduzione riservata