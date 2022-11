In attesa della sfida di mercoledì che vedrà l’Astro far visita all’Antonianum Quartu, in B regionale femminile è la Virtus Cagliari a rimanere da sola in vetta alla classifica. In C, invece, per il Basket 90 la terza vittoria in altrettante gare vale la fuga.

B regionale. La compagine allenata da Fabrizio Staico, come detto, approfitta del posticipo dell’Astro, batte la New Basket Ploaghe a domicilio (35-96 il finale) e, con la sesta vittoria in altrettante gare, guida in solitaria. Cagliaritane che hanno poche difficoltà e allungano nel secondo quarto in maniera decisa (17-43). La ripresa è di controllo. Le migliori realizzatrici sono della Virtus, Lucchini e Lussu con 16 punti. Alle spalle bella vittoria della Kiron Elmas che, tra le mura si casa, batte il Cus Cagliari per 60-33. Tra le top scorers da segnalare Loi, della Kiron, e Venanzi, del Cus, con 14 punti. Infine, colpo esterno della Mercede Alghero, alla terza vittoria stagionale, sul campo del San Salvatore Selargius, per 61-67. Mercoledì, infine, alle 20.45, in campo Antonianum e Astro.

C regionale. Continua la corsa del Basket 90 in vetta alla classifica. Le sassaresi, infatti, ottengono la terza vittoria stagionale espugnando il parquet del Basket Quartu per 42-64. Vittoria esterna anche del Condor Monserrato, che si impone in casa della Coral Alghero per 57-64. Netto successo per Nulvi, infine, che batte la Pallacanestro Nuoro, per 63-40.

