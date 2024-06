La Virtus Cagliari perde in casa del Pontevico Basket 52-46 ma strappa il biglietto per la finalissima che vale la prossima A/2 Femminile. Il quintetto allenato da Fabrizio Staico, infatti, difende con il coltello fra i denti gli otto punti di vantaggio conquistati nella sfida d’andata giocata al PalaRestivo (46-38) e festeggia l’accesso alla finale. L’avversaria delle virtussine sarà la Melsped Padova che è riuscita a superare il turno, contro la Puianello, grazie al +1 nella differenza canestri tra andata e ritorno.

La gara. Dopo il 6-6 del 5’, le lombarde cercano di staccarsi chiudendo i primi 10’ a +5 (15-10). Le cagliaritane non si fanno impressionare e lottano su ogni pallone. Pontevico ha nel tiro da fuori la sua arma più efficace e si stacca in diverse occasioni (fino al 24-16). La Virtus, però, è brava a ricucire sempre lo strappo e, in particolare, impatta con Anna Lussu nel finale di quarto, grazie ad una tripla (27-27 all’intervallo). Al rientro dal riposo lungo la sfida fila tra le ali dell’equilibrio. Al 27’, però, tegola per le cagliaritane, con l’uscita per infortunio di Yana Rabchuk (37-35 il risultato). Corda e Lussu non si distraggono, trascinano le cagliaritane e si va sul 41-39 del 30’. Negli ultimi 10’ Pontevico tenta il tutto per tutto e al 35’ arrivano al +8 (51-43). Coach Staico chiama un time out per bloccare il ritmo. Joana Valtcheva firma il 2 su 2 dalla lunetta per il 51-45, mentre dall’altra parte Rossi non la imita e trasforma solo uno dei due liberi a disposizione (52-45). Intanto esce per 5 falli Carla Lucchini (ha giocato stoicamente nonostante il dolore alla spalla). Pontevico prova da tre senza trovare la via del canestro, mentre nella Virtus è sempre una Valtcheva, ma Diana, a fare 1 su 2 dalla lunetta per il 52-46. Sul finale l’ultimo tentativo di Pontevico è ancora dai 6,75, ma la palla finisce sul ferro, le virtussine catturano il rimbalzo che vale la festa di squadra e sostenitori giunti da Cagliari. Dalla prossima settimana il via alla finale per la serie A/2 Femminile.

I tabellini della gara.

Pontevico Basket – Virtus Cagliari 52-46

Pontevico Basket: Visigalli 1, Racchetti 10, Sbarra, De Cristofaro 20, Bernardelli, Catterina, Adami, Vida, Mazzanti 1, Rossi 18, Pintossi. Allenatore: Doldi

Virtus Cagliari: Lussu 10, Vargiu, Lucchini 2, Gallus, Pasolini, Corda 18, J, Valtcheva 4, Rabchuk, Podda 5, Pellegrini Bettoli 3, D. Valtcheva 4, Anedda. Allenatore: Staico.

Arbitri: Stefano Gallo di Monselice (PD) e Alexa Castellaneta di Bolzano.

Parziali: 15-10; 27-27; 41-39; 52-46.

© Riproduzione riservata