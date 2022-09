È sempre più la Villacidrese di Ryduan Palermo. L'attaccante argentino, figlio d'arte, è andato in gol anche ieri nella vittoria casalinga per 2-0 sulla Tharros. Si tratta dell'ottavo centro in campionato per il capocannoniere dell'Eccellenza sarda in appena sette giornate.

La Villacidrese ha sbloccato il match al 24' con Muscas, su assist proprio di Palermo. Al 30' il raddoppio dell'argentino sugli sviluppo di un calcio di punizione battuto da Caballero. Nel secondo tempo non cambia il risultato di 2-0, nonostante una traversa colpita da Sanna della Tharros e un'altra colpita da Caballero per i padroni di casa.

Per la squadra di Graziano Mannu è la terza vittoria consecutiva, la quinta complessiva in campionato, che vede ora Palermo e compagni al terzo posto solitario in classifica, alle spalle di Budoni e Sassari Latte Dolce.

