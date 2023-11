Colpo di mercato della Villacidrese (Eccellenza). Alla corte del tecnico Graziano Mannu arriva l'attaccante francese, Brice Tutu, classe 1998.

Giocatore possente (alto 1 metro e 95) ha girato l'Europa indossando le maglie di SM Caen, SC Bastia, AS Beauvais, Jeunesse Esch, Auda, Riga in Lettonia. Nella scorsa stagiona ha giocato in Albania, nella massima serie con la maglia del Fk Bylis.

Dopo svariate stagioni tra i professionisti, Tutu arriva in Sardegna. Un tassello importante per cercare di risollevare la squadra, ultima in classifica con un solo punto.

