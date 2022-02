Con la Raimond Sassari a riposo forzato dopo il rinvio dell’incontro col Brixen, fermato da una serie di positività nel gruppo squadra, gli unici incontri ad aver visto protagoniste le compagini sarde sono stati due recuperi.

La rimonta dei sassaresi. Nella Serie A2 maschile di pallamano, lunedì sera la Verdeazzurro ha siglato una pesante vittoria per 26-30 sul campo dell’Ogan Pescara nella gara valevole per la terza di ritorno ed è balzata al terzo posto nel girone B con 23 punti all’attivo. Dopo aver archiviato il primo tempo sotto di uno (13-12), i sassaresi hanno allungato il passo nella ripresa e fatto bottino pieno. Tra i marcatori ha brillato Zidarich, top scorer dell’incontro a quota 7 col pescarese Facchini, ma si sono distinti anche Melidoro e Vassia (4) e il trio Cherosu, Bianco e Lampis (3).

Sconfitta per le nuoresi. In A2 femminile, invece, la Città del Redentore è stata sconfitta 30-23 (14-8 p.t.) dalla Leonessa Brescia prima in classifica ed è rimasta quinta nel girone A a quota sei punti, due in più della Lions Sassari e 9 in più del Selargius. In quel di Brescia, le nuoresi si sono affidate alla vena realizzativa di Sofia Belardinelli e Giovanna Musina, che hanno segnato rispettivamente 9 e 7 reti, ma anche alle marcature di Ferrari, Arpi e Puddu (2) e di Mottoi (1), tuttavia gli sforzi delle barbaricine non sono bastati a superare le attrezzate bresciane.

