E' una gioia incontenibile quella dei tabarchini per il risultato di prestigio conseguito dalla Verde Isola di Carloforte: a pochi anni dalla sua costituzione, il club ha vinto ieri con il pareggio in trasferta a Sant'Antioco contro l'Antiochense, il campionato di prima Categoria ed è volato in Promozione. L'appuntamento fatidico era previsto in realtà domenica scorsa ma il pari 0-0 casalingo ha costretto la squadra presieduta da Giuseppe Buzzo e allenata da Pasquale Lazzaro a rimandare i piani di sette giorni. "Ma oltre alla gioia indescrivibile - analizza il presidente - e al piacere di ringraziare tutti i collaboratori dello staff, occorre ammettere che questo nei nostri intendimenti non è un punto d'arrivo: non possiamo negarci l'ambizione, nella prossima stagione, di puntare verso l'Eccellenza regionale, non ne abbiamo mai fatto un mistero". Al presidente della Verde Isola dunque non difetta l'ipocrisia. D'altro canto però la squadra, con uomini come Granara, Cosa, Lazzaro, Grosso, Arrais, era stata costruita per vincere il torneo e lo ha fatto anche piuttosto agilmente con una giornata di anticipo: è stata allestita una formazione con molti elementi delle categorie superiori. Facile tuttavia prevedere che fra non molto scatti un ulteriore mercato di potenziamento.

