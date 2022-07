Giuseppe La Vela ha vinto la seconda edizione dell'Accademia Open-Trofeo Florgarden disputato a Sassari. Il tennista palermitano (2.2), tesserato per il Tc Terranova, accreditato della prima testa di serie, è entrato in scena in semifinale, superando con un doppio 6-2 Andrea Calcagno (2.6, Tc Moneta 2021). In finale, ha trovato il compagno di circolo Matteo Masala (2.5), che ha messo in fila 6-1, 6-1 nei quarti l'under 16 Andrea Oronti (3.1, Tc Alghero) e 6-2, 6-4 in semifinale il numero 2 del seeding, Giulio Colacioppo (2.3, Country Club Voghera). Il primo set della finale ha visto il 21enne siciliano (1460 delle classifiche mondiali) conquistare il primo set per 6-4, ma nel secondo è stato il 20enne olbiese (vincitore della Big Sky Conference con i Vandals, la squadra dell'University of Idaho Atheltics) a menare le danze fino al 4-1 in suo favore, quando un fastidio alla schiena lo ha costretto al ritiro.

“Sicuramente Matteo vale più della sua classifica. Sono stato molto bene a Sassari e tornerò all’Accademia Open il prossimo anno”, ha dichiarato La Vela durante la premiazione.

