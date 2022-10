L'ultimo successo assoluto al “Nespoli” è quello nella serie D 2015/16 con doppietta di Musto, ma in un campionato professionistico bisogna tornare addirittura al 1994, quando in C2 la Torres si impose con rigore del bomber Renato Greco. Domani sera c'è un Greco, ma è il tecnico Alfonso, che cerca la vittoria per far sollevare di un'altra tacca quotazioni e morale di un gruppo solido ma che finora in sei partite di campionato ha conquistato i tre punti soltanto contro la modesta Recanatese.

Il pareggio al 96' contro la Vis Pesaro ha dimostrato che in attacco la Torres ha ora uno Scappini in più, che va ad aggiungersi a Ruocco e Diakite. Potrebbe trovare spazio anche Luppi. Bisogna considerare poi che le forze vanno comunque dosate dal momento che domenica sarà di nuovo campionato, con la trasferta sul campo della Lucchese, formazione che ambisce ai playoff dalle posizioni alte.

Il derby potrebbe essere l'occasione per dare spazio anche a chi finora il campo lo ha visto pochino o nulla, come i due Pinna, Riccardo e Samuele, e Heinz, ma anche Sanat e Bonavolontà che invece sono stati utilizzati molto in pre-campionato.

