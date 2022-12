Un colpaccio per chiudere bene il girone d'andata. E' quello che medita la squadra sassarese impegnata sabato sul campo della Fermana. I rossoblù di Greco hanno 4 punti di vantaggio sulla formazione marchigiana. Batterla significherebbe andare a +7 e girare la boa distanti almeno due risultati se non tre dalla zona playout.

La vittoria è possibile su un campo che hanno già violato Reggiana, Imolese e Virtus Entella e dove hanno strappato un punto Alessandria, San Donato Tavarnelle, Olbia e Gubbio.

Altra statistica interessante: la Fermana tra le mura amiche segna col contagocce: appena 6 reti in nove partite. Le stesse segnate in trasferta dalla Torres. Solo una volta i marchigiani hanno segnato due reti: nel successo contro il Cesena.

Ben diverso il rendimento offensivo in trasferta: 11 gol.

Per quanto riguarda la difesa: in quattro gare la Fermana non ha incassato reti.

