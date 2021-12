La stracittadina di Sassari ha una regina: la Torres. Davanti ai quasi tremila spettatori del “Vanni Sanna” i rossoblù si impongono per 3-2 in una partita dai due volti.

Subito avanti. Torres subito aggressiva e che potrebbe sbloccare al 22' sul rigore procurato da Lisai, ma Scotto angola troppo e la sfera passa rasente il palo sinistro. Cinque minuti dopo la rete: passaggio filtrante per Lisai in area, sul centro destra e il trequartista col diagonale infila Carta.

Il raddoppio. La Torres non si accontenta e al 35' Lisai serve Rossi il cui tiro finisce sulla traversa, ma riprende Kujabi ed è 2-0.

Il tris. Prima del riposo la squadra di Greco incrementa il vantaggio e chiude di fatto il match: Scotto va via a sinistra, si beve un difensore, altri due lo braccano ma riesce a entrare in area e segna col diagonale un 3-0 spettacolare, facendosi perdonare per l'errore dal dischetto.

Nel secondo tempo il Latte Dolce propone ben tre volti nuovi e riporta Cabeccia al centro del quartetto difensivo. Subito Torres con la schiacciata di testa di Diakite che però dopo il rimbalzo sorvola la traversa.

La rimonta. Al 79' l'arbitro sorvola su un contatto di Demartis su Altea: il Latte Dolce invoca inutilmente il rigore. Lo fischia dopo per un contatto di Bianchi su Gianni e Cabeccia trasforma interrompendo l'imbattibilità dal dischetto di Salvato.

La Torres fallisce il poker all'88' con Sabatini che in area da solo conclude malamente.

Il finale convulso. Su angolo destro del Latte Dolce la difesa torresina si distrae e Bartulovic accorcia le distanze con un colpo al volo. Il finale è con imprevista ansia per la Torres col Latte Dolce che cerca un miracoloso pareggio.

